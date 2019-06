Dauntless: come farmare le Sfere elementali rapidamente

Dopo avervi parlato delle diverse tipologie di armi presenti in Dauntless, in questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere e accumulare rapidamente le sfere elementali, necessarie per potenziare l'equipaggiamento in vostro possesso nel gioco.

In Dauntless esistono diversi tipi di sfere, ciascuno associati ai vari elementi che costituiscono il mondo di gioco. Questi oggetti ricoprono un ruolo cruciale nel crafting, e vengono utilizzati per potenziare le armi in nostro possesso. Di seguito vi spieghiamo come ottenerle nel modo più rapido possibile.

Come ottenere le Sfere elementali

Di seguito elenchiamo tutte le tipologie di Sfere elementali presenti in Dauntless. Un particolare tipo di Sfera elementale può essere droppata uccidendo i Behemoth della relativa tipologia:

Sfere neutrali

Sfere ardenti

Sfere congelanti

Sfere radianti

Sfere oscure

Sfere terrestri

Sfere folgoranti

Se avete bisogno di ottenere nuove Sfere congelanti, per esempio, vi basterà dedicarvi alla caccia dei Behemoth come Pangar. Una volta ucciso, infatti, il mostro dropperà una Sfera congelante che potrete aggiungere al vostro inventario.

Come accumulare rapidamente le Sfere elementali

Uccidere un Behemoth di un certo tipo garantisce il drop della relativa Sfera elementale. Esistono altri metodi per ottenere queste sfere in modo più rapido? Per fortuna sì.

Dopo aver raggiunto il livello Slayer 4 sarete in grado di sbloccare le pattuglie. Per farlo vi basta completare le quest del mentore Katerin Sorrel: la trovate partendo dalla piazza principale di Ramsgate, proseguendo dritto e girando a sinistra.

Una volta che avrete accesso alle pattuglie, queste speciali missioni di caccia vi ricompenseranno con 10 Sfere elementali, più 10 Sfere bonus che potrete ottenere quotidianamente completando le prime 6 cacce del giorno.

Al momento, infine, non è previsto l'acquisto di Sfere elementali tramite l'esborso di Platino, la valuta in-game del gioco (a tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere Platino in Dauntless).

Se avete bisogno di altri consigli sul gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Dauntless.