Dauntless: come ottenere la valuta in-game Platino (gratis e a pagamento)

Le Monete di Platino sono la valuta in-game di Dauntless (l'equivalente dei V-Buck di Fortnite), e possono essere utilizzate per acquistare nuovi oggetti cosmetici all'interno del gioco. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerle gratuitamente e a pagamento.

Il metodo principale per ottenere le Monete Platino in Dauntless è quello di acquistarle tramite l'esborso di soldi reali. Tuttavia, esiste anche la possibilità di ottenerle gratuitamente in piccole quantità. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Come ottenere il Platino in Dauntless a pagamento

Il Platino può essere acquistato a prezzi compresi tra i 9.99 euro e i 99.99 euro, secondo il seguente schema:

1.000 Platino (+ 150 bonus) a 9.99 euro

2.500 Platino (+ 650 bonus) a 24.99 euro

5.000 Platino (+ 1.700 bonus) a 49.99 euro

10.000 Platino (+ 4.000 bonus) a 99.99 euro

Come ottenere il Platino in Dauntless gratuitamente

È inoltre possibile ottenere il Platino in modo gratuito, anche se a ritmi molto lenti e a piccole quantità. Come molti giochi free-to-play, Dauntless dispone di un Pass Battaglia con il quale si possono ricevere diverse ricompense salendo di livello. Il pass è disponibile in versione gratuita e in versione Elite, quest'ultimo acquistabile al prezzo di 4.99 euro o 500 Monete Platino. Salendo di livello nel Pass Battaglia, i giocatori guadagneranno 25 Monete Platino a intervalli regolari e 50 Monete Platino nel Pass Elite, ricevendo in totale 75 Monete Platino ogni 10 livelli.

Questo è tutto quello che c'è da sapere su come ottenere le Monete Platino nel gioco. Se invece avete bisogno di altri consigli per diventare Slayer provetti, potete leggere la nostra guida introduttiva di Dauntless.