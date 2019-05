Dauntless: come sbloccare e ottenere le doppie Pistole Ostiensi

Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida alle armi di Dauntless, le Pistole Ostiensi rappresentano l'opzione ideale per affrontare i combattimenti dalla distanza. Di seguito vi spieghiamo come sbloccare e ottenere queste armi all'interno del gioco.

Per ottenere le Pistole Ostiensi in Dauntless dovrete portare a termine due quest. In questa mini-guida vi spieghiamo come farlo passo dopo passo.

Fase 1: Parlate con Katerin Sorrel

Avrai la possibilità di sbloccare le Pistole Ostiensi dopo aver ucciso il Behemoth Embermane, mostro che affronterete durante la quest principale del gioco. Dopo averlo fatto e aver raggiunto almeno il livello Slayer 3, seguite questi passaggi:

Viaggiate a Ramsgate

Parlate con Katerin Sorrel a Ramsgate Plaza

Accettate di fare la missione "Vai avanti e uccidi"

Cacciate i Behemoth Drask e Boreus

Parlate con l'intermediario, il venditore di Ramsgate

Infondere qualsiasi pezzo di equipaggiamento con le celle

Parlate con Markus Boehr a Ramsgate Plaza

Create due Tonici incalzanti

Equipaggiate e usate il Tonico incalzante durante una caccia

Tornate a Katerin Sorrel e ottenete le vostre ricompense

Fase 2: parlate con Janek Zai

Una volta completata la missione "Vai avanti e uccidi", potrete finalmente parlare con l'ammiraglio della flotta ostiense Janek Zai. Lo trovate vicino al dirigibile caduto a Ramsgate. Dopo aver finito di parlare con l'Ammiraglio Zai, questo vi darà la possibilità di ricevere in ricompensa le Pistole Ostiensi.

Ricordiamo che le Pistole Ostiensi sono delle armi modulari che possono essere potenziate con parti aggiuntive (come canne, caricatori, calci e prismi), in modo da renderle più efficaci contro determinati nemici.

Voi vi state divertendo con Dauntless? Per far fronte al successo del gioco, gli sviluppatori hanno incrementato la capienza dei server, così da evitare le code e i tempi di attesa.