Dauntless: ecco quanto costa il Platino, prezzi fino a 99.99 euro

Con oltre cinque milioni di giocatori raggiunti in pochissimi giorni, Dauntless è indubbiamente uno dei fenomeni videoludici del momento: questo gioco d'azione free to play che ricorda Monster Hunter World ha sin da subito conquistato una vasta platea, ricapitoliamo per i novizi il prezzo delle microtransazioni e dei vari pacchetti DLC.

In Dauntless la valuta virtuale si chiama Platino (o Monete Platino) e può essere acquistata a prezzi compresi tra i 9.99 euro ed i 9.99 euro, secondo questo schema:

1.000 Platino (+ 150 bonus) a 9.99 euro

2.500 Platino (+ 650 bonus) a 24.99 euro

5.000 Platino (+ 1.700 bonus) a 49.99 euro

10.000 Platino (+ 4.000 bonus) a 99.99 euro

Sono in vendita anche due pacchetti denominati Arrivo Tempestivo (9.99 euro) e Tecnoslayer (39.99 euro), il primo include 1000 platino, Emote di atterraggio Arrivo Tempestivo, 50 fiche Asso, 3 celle comuni, 2 celle rare e una scorta di tonici mentre il secondo comprende:

5400 Platino

Stili cosmetici per armatura da Tecnoslayer

Torcia del Tecnoslayer (stile per lanterna)

Pennone per stendardo del Tecnoslayer

Titolo Tecnoslayer

Scudo del Tecnoslayer (tessuto per stendardo)

Sigillo del Tecnoslayer (razzo segnalatore)

Sigillo del Tecnoslayer (sigillo per stendardo)

100 fiche Asso

3 celle rare

1 cella epica

Ricordiamo che nelle scorse ore gli sviluppatori hanno rimosso le code e aumentato la capienza dei server, questo vuol dire che è ora possibile giocare senza i lunghi tempi di attesa (fino a tre ore) che hanno caratterizzato i primi giorni successivi al lancio.