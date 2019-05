Dauntless: la data di lancio su PS4, Xbox One ed Epic Games Store

Gli sviluppatori di Phoenix Labs hanno annunciato la data di lancio di Dauntless, titolo che potremmo considerare come un esponente del filone Monster Hunter-like.

Già disponibile su PC in open beta tramite il portale Dauntless.com, l'hunting game farà il suo debutto definitivo il 21 maggio su PlayStation 4, Xbox One ed Epic Games Store (che quindi si assicura un'altra esclusiva sul mercato PC). Phoenix Labs ha inoltre confermato il prosieguo delle lavorazioni delle edizioni smartphone e Switch del gioco, attualmente previste al lancio entro il 2019.

Con il lancio della versione finale di Dauntless coinciderà l'introduzione di un sostanzioso update che andrà ad arricchire e rifinire l'intera esperienza di gioco. L'aggiornamento, infatti, porterà in dote il Mastery System, mirato ad approfondire le possibilità di personalizzazione del personaggio, ed un rework completo della campagna principale, che accoglierà una rielaborazione delle quest, del sistema di crafting, dell'interazione con gli altri giocatori e della caccia ai Behemoth.

Confermato infine l'arrivo dell'Hunt Pass Season 5: Hidden Blades, disponibile anch'esso dal 21 maggio, e grande occasione per i giocatori per entrare in possesso di valuta in-game e di equipaggiamenti ed elementi cosmetici a tema ninja.

In cima e in calce alla notizia potete dare uno sguardo ad alcuni nuovi filmati che ci mostrano gameplay e character creator di Dauntless. Che ve ne pare dell'hunting game cooperativo di Phoenix Labs?