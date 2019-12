Dauntless è ora disponibile su Nintendo Switch assieme al DLC Cacciatempeste

In occasione del Nintendo Indie World appena andato in onda, Phoenix Labs è intervenuta per annunciare la disponibilità del GDR cooperativo free-to-play Dautless su Nintendo Switch, scaricabile gratuitamente dall'eShop già da adesso.

La descrizione del gioco, ispirato a Monster Hunter, recita: "Combatti per sopravvivere ai confini del mondo. In quanto Slayer, tocca a te cacciare i mostruosi Behemoth che stanno divorando il territorio. Gioca con milioni di altri giocatori, affronta ardue battaglie cooperative, crea armi letali, potenti armature e forgia la tua leggenda come Slayer di Ramsgate".



Il team di sviluppo ha confermato la presenza del supporto al cross-play anche su Nintendo Switch: ciò significa che gli utenti dell'ibrida potranno giocare assieme ai giocatori delle altre piattaforme su cui è disponibile Dauntless. Previsto anche il supporto al cross-save: se avete cominciato a giocare su un'altra console, potete continuare la vostra avventura con il vostro personaggio su Nintendo Switch senza alcun problema.

Il lancio su Nintendo Switch è inoltre stato accompagnato dalla pubblicazione su tutte le piattforme della nuova espansione Cacciatempeste, che chiamerà i cacciatori ad affrontare un fortissimo Behemoth fulminante e una nuova sfida, la Sopravvivenza. Per l'occasione, i giocatori di Nintendo Switch riceveranno due oggetti in esclusiva, l'armatura dell'Asso dei cieli e le armi di cielacciaio (visibili in basso).