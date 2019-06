Dauntless: è disponibile i Pacchetto Desperado per gli utenti Twitch Prime

Seguendo ormai la moda di tutte le principali uscite dell'ultimo periodo, anche Dauntless ha accolto un nuovo pacchetto di contenuti aggiuntivi disponibile in esclusiva per gli abbonati a Twitch Prime, servizio gratuito per chi dispone di un abbonamento attivo ad Amazon Prime.

Il bundle Desperado contiene la tintura viola per personalizzare le armature, il mantello Desperado, un titolo esclusivo da applicare al proprio profilo, un boost di 7 giorni e un set di materiali per il crafting utili al potenziamento dell'equipaggiamento. A differenza di quanto avviene di solito per i contenuti Twitch Prime, questa volta non dovrete collegare il vostro account di Dauntless a quello della piattaforma per lo streaming, ma vi verrà assegnato un codice da inserire sul sito ufficiale del gioco. Una volta inserito tale codice, al successivo avvio del gioco potrete accedere ai nuovi contenuti.

Vi ricordiamo che il gioco può essere scaricato in maniera completamente gratuita su PlayStation 4, Xbox One e PC. Collegando il vostro account Epic Games al PSN o a Xbox Live potrete inoltre sfruttare la funzionalità del cross-play, che vi permetterà di passare da una piattaforma all'altra mantenendo i vostri progressi.

