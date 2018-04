Dauntless entrerà in Open Beta dal prossimo 24 maggio

Dauntless di Phoenix Labs è quasi giunto alla fine del suo ciclo di sviluppo e si prepara ad entrare nella sua ultima fase prevista prima del lancio, l'open beta. L'RPG di stampo cooperativo diventerà quindi giocabile da chiunque il mese prossimo: riuscirà a ritagliarsi la sua fetta di appassionati ed a competere con Monster Hunter?

Il grande giorno previsto per l'open beta è il 24 maggio, come dichiarano gli sviluppatori; Dauntless è attualmente in closed beta, e lo è sin dal settembre 2017, e sono più di 100.000 i giocatori che lo hanno provato durante questo periodo di tempo. Di questi, 75.000 hanno acquistato uno dei Founder Pack messi a disposizione dal gioco, un pacchetto acquistabile da chi vuole supportare il titolo.

L'arrivo dell'open beta è la conclusione del viaggio lungo quattro anni che ha portato Phoenix Labs a sviluppare il gioco, che ora sta per arrivare alla sua conclusione: oramai Dauntless è pronto per essere scaricato e giocato da tutti, ed il CEO del team Jesse Houston ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo supportando il titolo sin dal suo primo giorno e fornendo feedback utili per dargli la forma che ha oggi.

Se non avete ben presente come funzionino le meccaniche di gameplay di Dauntless ma volete lo stesso provare il titolo, avete ancora un po' di tempo per informarvi: noi vi consigliamo di guardare qualche video di gameplay per familiarizzare con i contenuti che offre il gioco.