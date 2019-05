Dauntless, Guida armi e armature esotiche: come ottenerle

Dopo avervi fornito una panoramica sulle armi di Dauntless, in questa mini-guida parleremo dell'equipaggiamento esotico attualmente disponibile nel gioco: Mano Divina, Grazia Prismatica, L'insaziabile, Eco dell'Aldilà, Editto Lavico e Forgiateschi. Di seguito vi spieghiamo come ottenerlo nel gioco.

Per affrontare le sfide più impegnative di Dauntless è importante equipaggiarsi al meglio. In tal senso, le armi e le armature esotiche sono gli strumenti più efficaci e potenti di cui si possa entrare in possesso nel gioco. Cosa bisogna fare per ottenerle? Ve lo spieghiamo di seguito.

Come ottenere armi e armature esotiche in Dauntless

Le armi e le armature esotiche di Dauntless non possono essere forgiate normalmente. Per ottenerle, infatti, prima di tutto dovrete entrare in possesso dei relativi progetti, e in un secondo momento procurarvi tutti i materiali richiesti per costruirle. Non esiste un metodo preciso per ottenere in modo garantito i progetti delle armi e delle armature esotiche.

I progetti esotici vengono droppati in modo del tutto casuale partecipando alle cacce eroiche. Per aumentare le vostre chance di ottenere uno specifico progetto, è ancora meglio affrontare i relativi Behemoth eroici.

Al momento sono disponibili tre set eroici in Dauntless, composti da un'arma e un elmo. Vi descriviamo le loro caratteristiche e vi mostriamo come ottenerli.

Set Rezakiri

Il modo migliore per ottenere i progetti esotici del set Rezakiri è quello di sconfiggere la versione eroica del Behemoth Rezakiri, sperando in un drop fortunato. L'arma e l'elmo del set sono i seguenti:

Mano Divina (Lancia da guerra, Potenza massima 550 +80 Radiante)

Questa lancia può conservare una sola munizione. Tenendo premuto il comando dell'attacco speciale emette un raggio radiante che infligge danni crescenti. La durata del raggio dipende dalla qualità della munizione (livello di carica del contatore).

Grazia Prismatica (Elmo, Potenza massima 137 +80 Radiante, -40 Oscuro)

La prima volta che lo Slayer viene atterrato non ha bisogno di essere rianimato, recupera 400 punti vita ed è protetto da uno scudo radiante per alcuni secondi; il medesimo scudo viene applicato ai compagni rianimati dal portatore. Chi indossa questo elmo può essere rianimato anche in situazione di massimo pericolo.

Set Shrowd

Per ottenere i progetti esotici del set Shrowd dovrete sconfiggere la versione eroica del Behemoth Shrowd, sperando in un drop fortunato. L'arma e l'elmo del set sono i seguenti:

L'Insaziabile (Spada, Potenza massima 550 +80 Oscuro)

Una volta attivata l'abilità Banchetto, lo Slayer subisce danni continuati nel tempo ma guadagna un significativo effetto "rubavita", un bonus alla velocità d'attacco e genera onde aetheriche che infliggono danni ad area con ogni colpo.

Eco dell'Aldilà (Elmo, Potenza massima 137 +80 Oscuro, -40 Radiante)

La prima volta che viene atterrato, lo Slayer genera un clone d’ombra che infligge il 100% di danni in più e non può essere colpito. Il clone rimane attivo per 15 secondi.

Set Charrogg Incendiario

Anche in questo caso, per ottenere i progetti del set esotico Charrogg Incendiario dovrete sconfiggere la versione eroica del Behemoth Charrogg Incendiario, sperando in un drop fortunato. L'arma e l'elmo del set sono i seguenti:

Editto Lavico (Martello, Potenza massimo 550 +80 Ardente)

I proiettili sparati dal martello richiamano le fiammate del Charrogg. Il colpo semplice e stazionario produrrà una sorta di granata infuocata che rilascerà nel punto di impatto una piccola pozza di lava incandescente. Il doppio colpo (salto a propulsione o schivata esplosiva) produrrà una granata ad inseguimento che detonando a contatto con il Behemoth, o dopo qualche secondo, infliggerà danni ardenti. Infine, la detonazione alla fine di una combo di colpi scatenerà tutto il potere del Charrogg creando una gigantesca palla di fuoco rotolante in grado di infliggere ingenti danni ardenti.

Forgiateschi (Elmo, Potenza massima 137 +80 Ardente, -40 Congelante)

Infliggere danno genera sullo Slayer uno scudo di stamina cumulativo fino ad un massimo di 50 punti. Compiendo azioni che richiedono stamina, lo scudo verrà consumato prima della resistenza base dello Slayer. Se è presente lo scudo ma la stamina base è a zero, non sarà possibile schivare.

Se avete bisogno di altri consigli per affrontare al meglio le vostre cacce nel gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Dauntless.