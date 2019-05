Dauntless: Guida alle Armi, qual è la migliore per iniziare?

Finalmente Dauntless è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, presentandosi come un Action RPG co-op free-to-play ispirato a Monster Hunter. In questa mini-guida vi parleremo delle varie tipologie di armi presenti nel gioco, indicandovi le migliori da utilizzare all'inizio dell'avventura.

Esistono sei tipi di armi che i giocatori possono equipaggiare e padroneggiare in Dauntless. Trovare l'arma più adatta al proprio stile di gioco può essere difficile, specialmente se non si ha abbastanza confidenza con questo genere di giochi. Per aiutarvi a fare la vostra scelta, abbiamo deciso di descrivere tutte le tipologie di armi presenti in Dauntless, evidenziandone pregi e difetti. In questo modo sarete in grado di scegliere il loadout più adatto a voi.

Spada

La spada è un'arma tuttofare, uno strumento molto affidabile sia per i nuovi giocatori che per gli utenti più esperti. Presenta uno schema di attacco abbastanza veloce, oltre a diverse combo che i giocatori possono utilizzare per aumentare la quantità di danni inflitti ai mostri. Colpire i Behemoth con la spada incrementerà il misuratore speciale dell'arma, permettendoci di attivarlo per infliggere danni aggiuntivi. Se cercate qualcosa che vi permetta di essere sia offensivi che difensivi, la spada vi garantisce una velocità d'attacco ben equilibrata, oltre a molte opportunità per scappare e schivare gli attacchi degli avversari.

Ascia

Le asce offrono attacchi più lenti che tuttavia possono essere caricati per infliggere ancora più danni con gli attacchi successivi. La cosa più importante da tenere a mente quando si usa l'ascia è che bisogna anticipare dove sta andando il nemico, provando a inviare gli attacchi verso quella direzione. Se stai cacciando da soli, vi consigliamo vivamente di stare alla larga da questa particolare tipologia di arma, visto che i suoi attacchi sono molto più lenti e più facili da evitare per i Behemoth più rapidi di Dauntless. Le asce, come le spade, sono inoltre delle armi eccellenti per tagliare parti di Behemoth.

Martello

Il martello di Dauntless può infliggere una quantità ingente di danni, al costo di una certa lentezza nei movimenti. Il più grande svantaggio dei martelli, a parte attaccare molto più lentamente rispetto ad altre armi, è il fatto di non poter tagliare parti di Behemoth. Ciò significa che le code di Behemoth non potranno essere recise con l'arma, e che per farlo avrete bisogno di estrarre un'altra lama all'occorrenza. A parte questo, però, il martello è un'arma molto efficace che permette di imparare facilmente a sincronizzare gli attacchi. Quando lo usate, prestate sempre attenzione alla barra della vostra resistenza, dato che tenderà a consumarla in fretta.

Lame a catena

Essendo l'unica arma a corpo a corpo a doppia impugnatura presente in Dauntless, sembra lecito aspettarsi che le Lame a catena si presentino come le armi più veloci in assoluto. Sebbene non sia un ragionamento del tutto sbagliato, bisogna tenere a mente che queste armi richiedono un tempismo perfetto per schivare attacchi e sfruttare al massimo i loro colpi. Forse la caratteristica più utile di queste armi è il fatto di poter attaccare con i lanci a catena, in modo da colpire i nemici da una distanza di sicurezza. Un buon modo per combinare combattimenti a distanza e a distanza ravvicinata. Sarà inoltre possibile ricaricare il vostro misuratore speciale, che potrete usare per schivare gli attacchi o per raggiungere il nemico.

Picca da guerra

La Picca da guerra è sicuramente una delle armi più potenti, dato che consente di attaccare i Behemoth sia da vicino che da lontano. Quest'arma include anche un modello di attacco ben bilanciato, che la rende facile da padroneggiare anche per i nuovi giocatori. La Picca da guerra mette a disposizione due tipologie di attacchi: gli attacchi penetranti, che permettono di ferire parti di Behemoth infliggendo loro danni estesi, e gli attacchi taglienti, che consentono di recidere parti di Behemoth esponendo aree aggiuntive a cui poter infliggere danni. Forse la caratteristica migliore della Picca da Guerra, tuttavia, è il fatto che il vostro misuratore speciale vi consente di potenziare il vostro potere di attacco fisico in base a quante cariche avete.

Ripetitori ostiani

Anche se i Ripetitori ostiani non sono selezionabili dall'inizio del gioco, vale comunque la pena trattarli come categoria di armi da considerare nelle vostre scelte del loadout. Essendo l'unica vera arma a distanza disponibile nel gioco, i ripetitori rappresentano un ottimo punto di equilibrio tra approccio offensivo e difensivo. Assicuratevi di personalizzare i ripetitori con parti aggiuntive che si adattino ad ogni caccia, visto che adattarne le caratteristiche ai Behemoth da affrontare sarà ancora più importante che con qualsiasi altra arma presente nel gioco.

Come potete vedere, ogni tipologia di arma presente in Dauntless si adatta a un certo stile di gioco. Vi consigliamo dunque di scegliere il vostro loadout in base ai nemici da affrontare, al fatto di giocare da soli o all'interno di un party, e naturalmente in base al vostro stile di combattimento.

A proposito del comparto multiplayer, ricordiamo che Dantuless supporta il cross-play tra PC, PS4 e Xbox One.