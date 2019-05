Dauntless, Guida ai Behemoth: Trucchi e Strategie per battere Nyazaga

Nyazaga è uno dei Behemoth più ostici che vi capiterà di affrontare in Dauntless. In questa mini-guida vi diremo tutto quello che c'è da sapere per sconfiggerlo, indicandovi le migliori strategie da adottare sul campo di battaglia.

Anche se le sue fauci possono frantumare ossa e acciaio con la stessa facilità, le armi più pericolose a disposizione del Nayzaga sono gli aculei folgoranti che usa per attaccare gli Slayer da ogni direzione.

Che stiate affrontando il Nayzaga nella versione regolare o in quella Mangiafolgore, per sconfiggerlo dovrete tenere a mente i suoi punti deboli. Di seguito vi indichiamo le migliori strategie di combattimento per batterlo.

Guida e Strategie per sconfiggere Nayzaga

Le due varianti del Nayzaga sono entrambi deboli all'elemento Congelante, e resistenti all'elemento Folgorante. Per facilitarvi la vita potreste procurarvi l'armatura completa di Drask, ottenendo un ottimo livello di protezione dagli attacchi di Nayzaga, così da aumentare le vostre probabilità di sopravvivenza.

Prima di tutto, l'attacco più pericoloso del Nayzaga consiste nel lancio delle spine intorno all'area. Queste sparano a loro volta dei globi elettrici che inseguono gli slayer, paralizzandoli e infliggendo danni. Il loro numero aumenta in base a quanti slayer sono presenti sul campo di battaglia, dunque tornerà molto utile allontanarsi ogni tanto dal Behemoth per distruggerle.

I fulmini globulari possono essere colpiti e respinti verso le spine, che riceveranno danni. Vi consiglia di provare a colpirli con un'arma veloce o con le Pistole Ostiensi dalla distanza. In alternativa, cercate di schivarli o di usare il corpo del Nayzaga come scudo.

In generale, vorrete provare anche ad attaccare la parte posteriore del Nayzaga, cercando di schivare il suo attacco di scivolata di pancia. Se vi capita di trovarvi di fronte al mostro mentre sta innescando l'attacco, diventerà molto difficile schivarlo e finirete per ricevere una grande quantità di danni.

Infine, il Nayzaga dispone anche di un pericoloso attacco che viene anticipato dal suo ruggito. Quando ruggisce, il nemico genererà una grande torre pronto a caricarlo. Concentrate immediatamente tutta la vostra attenzione sulla distruzione della torre, in quanto ciò rimuoverà la carica elettrica dal Behemoth e lo stordirà per alcuni secondi, permettendovi di concentrare tutta la vostra capacità offensiva sul mostro.

Se avete bisogno di altri consigli sul gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida alle armi di Dauntless.