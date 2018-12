Dauntless in arrivo ad aprile 2019 su Epic Store, PS4 e Xbox One

Durante i Game Awards 2018 lo sviluppatore Phoenix Labs ha annunciato che l'action RPG free-to-play Dauntless sarà disponibile da aprile 2019 su Epic Games Store, PlayStation 4 e Xbox One. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer per il gioco.

Dauntless ha debuttato in Open Beta lo scorso maggio su PC, permettendo agli utenti di provare con mano le meccaniche di gioco. Come confermato da Phoenix Labs sul palco dei Game Awards 2018, il titolo sarà disponibile nella sua versione completa anche su PlayStation 4 e Xbox One, e sul nuovo Store di Epic Games.

Per celebrare l'annuncio è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco: lo trovate in cima alla notizia.