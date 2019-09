Dauntless: con il lancio di Aether Unbound termina la fase di early access

All’inizio del mese Phoenix labs, sviluppatore di Dauntless, ha annunciato di voler chiudere la fase Early Access del gioco. Il “monster hunter” free to play si prepara quindi ad entrare in una nuova fase che è stata ufficializzata con l’aggiornamento 1.0, chiamato “Aether Unbound”.

Il lancio di “Aether Unbound” è stato accompagnato da un nuovo trailer che introduce le novità del gioco. I nuovi contenuti sono stati elencati, in maniera dettagliata, nella patch note dell’aggiornamento 1.0 che include: una nuova arma, il sistema di gioco Bounty, un nuovo Behemoth, il nuovo Hunt Pass, il Twin Suns Mastery, una nuova quest e nuovi obiettivi cooperativi a tempo.

Aether Unbound introduce poi altre novità generali tra cui il miglioramento della grafica e delle prestazioni e alcune modifiche all’interfaccia utente, nonché una serie di correzioni e fix. Dauntless continua a ricevere un supporto notevole, anche in virtù dei grandi numeri registrati dal gioco. Vi ricordiamo che Dauntless, di cui potete leggere una guida sulle nostre pagine, è disponibile in free download su PlayStation 4, Xbox One e PC.