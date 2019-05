Dauntless, Mortal Kombat e Smash tra le live di questa settimana su Twitch

Se avete impegni programmati per questa settimana, fareste meglio ad aggiornare la vostra agenda tenendo in considerazione le nostre live, perché per i prossimi sette giorni il canale Twitch di Everyeye.it sarà bollente! Vediamo insieme la nostra programmazione settimanale.

Ci sono nomi come Dauntless, il nuovo titolo di Phoenix Labs che si è già rivelato un grande successo (5 milioni di giocatori per Dauntless, a pochi giorni dal lancio=, ma anche un classico ormai consolidato come The Division 2. E se la vostra stagione calcistica (o fantacalcistica) si è appena conclusa, saremo pronti a cambiare le sue sorti su FIFA 19 o a farvi sfogare con una sempre gradita sessione di Smash.

Tornano poi rubriche sempre amatissime come le nostre Domande & Risposte, una ricca colazione con Francesco Fossetti e il nostro Rotocalco Videoludico. Ricapitoliamo:

Lunedì

Ore 17: Dauntless

Ore 21: The Division 2 feat. Giorno Gaming



Martedì

Ore 16: Q&A

Ore 17: Mortal Kombat 11 feat SchiacciSempre

Ore 19: FIFA 19 feat. il Green

Ore 21: Destiny 2 feat. Giorno Gaming



Mercoledì

Ora 10: Colazione con Everyeye (Fossa)

Ore 15: (dis)comfort zone: Layers of Fear 2

Ore 21: Virtual Photography su Days Gone



Giovedì

Ore 17: Darkwood

Ore 20: 7 Giorni - Il Rotocalco Videoludico

Ore 21: The Division 2 feat. Giorno Gaming



Venerdì

Ore 15: Q&A Deluxe

Ore 17: Blood & Truth

Ore 19: Apex Legends feat Il Green

Ore 21: Dauntless feat. OneHandFra



Sabato

Ore 17: Super Smash Bros Ultimate feat SchiacciSempre

E se doveste perdervi le nostre live su Twitch, trovate tutte le repliche sul canale YouTube Everyeye On Demand. Insomma, non avete proprio scuse!