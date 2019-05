Dauntless: la nuova patch abilita il cross-play tra PC, PS4 e Xbox One

Finalmente uscito dalla sua fase di open beta, Dauntless è da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store). Il team di sviluppo di Phoenix Labs ha contestualmente lanciato un nuovo aggiornamento dell'hunting game con cui vengono aggiunte alcune interessanti feature.

La novità più rilevante riguarda senz'altro l'introduzione del cross-play: da adesso in avanti, gli utenti PC, PlayStation 4 e Xbox One potranno giocare insieme senza più alcun limite di sorta. In futuro sono attese anche le edizioni Nintendo Switch e mobile dell'action game, ed è plausibile ipotizzare che tutte e cinque le piattaforme saranno unificate sotto la stessa infrastruttura online, come accade per esempio con Fortnite di Epic Games.

L'aggiornamento 0.8.0 è inoltre utile ad arricchire il sistema di creazione del personaggio, a modificare leggermente il costo dell'utilizzo della stamina, e ad aggiungere l'elemento Terra a quelli già presenti nel gioco. Questo si va ad aggiungere ai già noti cambiamenti annunciati nei giorni scorsi, tra cui citiamo il debutto del Mastery System, che approfondisce le possibilità di personalizzazione del personaggio, e dell'evento Hidden Blades, arrivato in concomitanza della Stagione 5.

Ricordiamo ai lettori che Dauntless è da oggi disponibile in versione definitiva su PC, PlayStation 4 e Xbox One.