Dauntless: la nuova patch migliora la personalizzazione dell'equipaggiamento

Phoenix Lab continua a dimostrarsi molto attenta nei confronti dei giocatori di Dauntless e ha già pubblicato un nuovo aggiornamento che mira a rendere più stabile le vostre battute di caccia al Behemoth.

A differenza della scorsa patch di Dauntless, che sistemava problematiche riscontrate prima dell'uscita ufficiale del gioco su PC e console, questa volta ad essere oggetto dei fix sono i problemi denunciati dall'utenza a partire dal 21 maggio 2019. Tra le principali novità di questo aggiornamento troviamo delle modifiche al sistema di colorazione delle armature, che ora non solo permette di applicare una tintura all'intero set ma anche di personalizzare ulteriormente i pezzi di corazza grazie ad uno slot aggiuntivo. Per quanto riguarda invece le vulnerabilità dei mostri, sappiate che ora non dovrete più navigare a lungo nei menu per leggerle e sarà possibile averle a disposizione nel menu di selezione della caccia da affrontare.Tra le restanti novità troviamo la correzione di vari bug e il miglioramento delle prestazioni negli scontri con creature specifiche come Charrogg, Hellion, Valomyr e Rezakiri. Per scoprire ogni singolo dettaglio del nuovo aggiornamento, vi invitiamo a leggere il changelog sul sito ufficiale.

Vi ricordiamo che Dauntless può essere giocato gratuitamente da tutti gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC con supporto al cross-play su tutte le piattaforme. Gli utenti Twitch Prime possono inoltre scaricare gratuitamente il Pacchetto Desperado di Dauntless, contenente diversi bonus in game.

Avete già letto la nostra guida di Dauntless con i consigli per iniziare al meglio la propria avventura nel titolo Phoenix Lab?