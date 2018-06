Dauntless: l'open beta ha già superato un milione di giocatori

I ragazzi di Phoenix Labs, team di sviluppo al lavoro su Dauntless, ci hanno recentemente aggiornato sui risultati dell'open beta, rilasciata alla fine di maggio: il responso è assolutamente positivo, con oltre un milione di giocatori totalizzati durante la sessione di prova.

Tanta soddisfazione per il team di Phoenix Labs, che ha totalizzato uno score simile in appena due settimane dal rilascio dell'open beta di Dauntless: la versione di prova è stata infatti resa disponibile lo scorso 24 maggio, con una media di quasi 50.000 giocatori al giorno.

Ricordiamo che Dauntless è un titolo free-to-play in sviluppo per PC, in cui l'obiettivo principale è quello di abbattere enormi e potenti boss con le sembianze di mostri di ogni tipo: è un tipo di gameplay che a molti ricorderà, in effetti, la serie di Monster Hunter.

L'uscita di Dauntless non è stata ancora svelata, ma dovrebbe essere ufficializzata entro la fine del 2018. Cosa ne pensate di questi risultati? Sono meritati? E voi siete tra quei 50.000 utenti quotidiani? Vi lasciamo, infine, con un'infografica rilasciata dagli sviluppatori, che attesta i dati che vi abbiamo appena riportato.