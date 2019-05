Dauntless: ecco le sfide della Licenza di Caccia della Settimana 2

Arrivano le nuove sfide della Settimana 2 della Licenza di Caccia su Dauntless, e anche questa settimana dovremo dunque portare a termine dei compiti particolari per ricevere le tanto agognate ricompense. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stavolta verranno testate le nostre abilità sia di attacco che di evadere le mosse avversarie per guadagnare i nostri sudati Heartseeker, e come al solito bisognerà dimostrare di saper sopraffare i Behemot utilizzando diverse armi a nostra disposizione. In particolare questa settimana si concentra sulle armi da shock.

Ecco l'elenco delle sfide, ciascuna delle quali darà come ricompensa 150 heartseeker:

Shocking Display: uccidi 10 Behemot utilizzando Armi da Shock

uccidi 10 Behemot utilizzando Armi da Shock No Surrender: uccidi 10 Behemot utilizzando Ripetitori o Asce

uccidi 10 Behemot utilizzando Ripetitori o Asce Master of Evasion: evadi con successo 125 attacchi nemici

evadi con successo 125 attacchi nemici Behemot's Bane: uccidi 10 Behemot utilizzando Martelli o Lance da Guerra

Le sfide per la verità non dovrebbero togliervi così tanto tempo, per cui datevi da fare: Ci sono degli heartseeker che vi aspettano.

Nel frattempo è in arrivo il nuovo aggiornamento di Dauntless, che continua a macinare numeri impressionanti a pochi giorni dal lancio: Dauntless ha superato i 6 milioni di giocatori attivi infatti, dopo nemmeno due settimane.

Che ne pensate del nuovo free-to-play di Phoenix Labs? Siete anche voi tra i 6 milioni di giocatori conquistati dal gioco?