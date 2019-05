Dauntless: ecco le sfide della Stagione 5, Settimana 1

La Stagione 5 di Dauntless è iniziata, e insieme ai nuovi oggetti e armi nascoste, sono arrivate anche le sfide della Settimana 1 della Licenza di Caccia, le nuove challenge disponibili settimanalmente sul gioco.

Ricordiamo che in Dauntless è disponibile il cross-play, quindi potete affrontare le sfide anche insieme ad amici su altre console, e naturalmente anche i progressi sono condivise tra PC, PlayStation 4 e Xbox One, alle quali potrebbe aggiungersi in futuro anche Nintendo Switch.

Le sfide della licenza di caccia sono quattro questa settimana, e garantiranno 150 Heartseekers per ogni sfida completata. In una delle sfida bisognerà evitare di essere colpiti, per cui probabilmente conviene equpiaggiare un'arma che abbia danno di ghiaccio.

Per la sfida Duck and Weave bisognerà effettuare 250.000 danni totali ai Behemoth, ma come dicevamo, se si viene colpiti, il vostro conteggio scenderà di 500, quindi fate attenzione.

In A Thousand Cuts si dovrà uccidere 10 Behemot utilizzando spade o lame.

Terra forms prevede il completamento di 10 pattuglie di terra, mentre in Frost Hazards bisogna uccidere 10 behemot utilizzando armi di ghiaccio.

Le sfide di Dauntless sono in arrivo ogni venerdì, per cui assicuratevi di averle terminate prima di iniziare le nuove. Siete pronti a iniziare la vostra caccia?