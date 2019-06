Dauntless supera i 10 milioni di giocatori, svelato il prossimo Behemoth

Continua il successo di Dauntless, il nuovo free-to-play che sta ricevendo l'attenzione degli utenti su tutte le piattaforme grazie alle sue meccaniche che ricordano quelle di un Monster Hunter semplificato e al supporto del cross-play.

Il team di Phoenix Lab ha infatti annunciato che il numero di giocatori che si sono uniti alla caccia ha ormai superato quello dei 10 milioni, una cifra incredibile vista la natura PvE del titolo. Per festeggiare un simile traguardo, il team di sviluppo ha annunciato che presto potrete dare la caccia ad una nuova e mostruosa creatura: il Winterhorn Skraev. Il prossimo Behemoth arriverà nel gioco con un aggiornamento gratuito nel corso delle prime settimane di luglio e gli sviluppatori consigliano di preparare un'armatura resistente al ghiaccio per affrontarlo nel migliore dei modi. Come suggerisce il nome, il Winterhorn Skraev è una sorta di "versione di ghiaccio" dello Skraev, il cattivissimo mostro dalle fattezze simili a quelle di un gufo.

Vi ricordiamo che nell'ultimo Nintendo Direct dell'E3 2019 è stato annunciato l'arrivo del gioco su Switch. Per i prossimi giorni sarà inoltre possibile riscattare il pacchetto Desperado di Dauntless per tutti gli utenti Twitch Prime.