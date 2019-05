Dauntless supera i 6 milioni di giocatori 9 giorni dopo il lancio

Ci sono alcuni casi in cui i vidogiochi si trasformano rapidamente in fenomeni, macinando numeri stratosferici. Lasciando stare Fortnite, che ormai partecipa in un campionato tutto suo ed è diventato quasi un social network con un Battle Royale intorno, i risultati raggiunti da alcuni titoli sono davvero sorprendenti.

Un caso fu sicuramente quello di Apex Legends che ha raggiunto i 50 milioni di giocatori solo un mese dopo il lancio, ma che era già lanciatissimo nelle prime settimane, ed insidiò addirittura il primato dello stesso Fortnite su Twitch, anche se per breve periodo.

L'ultima novità in questo senso è Dauntless, un action RPG cooperativo di Phoenix Labs, che è uscito il 21 Maggio su Epic Games Store ed ha appena superato i 6 milioni di giocatori, come dichiarato dalla stessa software house.

Stando al comunicato stampa diffuso, "Phoenix Labs ha lavorato senza sosta per espandere il numero di giocatori, imigliorare la connettività, ottimizzare le code, grazie al feedback dei gocatori".

Lo studio ha inoltre diffuso un'interessante infografica, che trovate in calce alla news, secondo cui dal momento del lancio, avvenuto poco più di una settimana fa, sono state portate a compimento 20 milioni di sessioni di caccia, sorpassate le 15 milioni di ore di gioco, e che il 60% dei gruppi di caccia consisteva in utenti cross-platform.

Che ne pensate del successo di Dauntless? Lo avete provato? Se avete difficoltà nel progredire, sul nostro sito trovate la guida su come ottenere valuta di Dauntless e la guida ai Behemot di Dauntless.