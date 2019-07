Dauntless: un trailer presenta il più grande update di sempre per l'hunting game

Gli sviluppatori di Phoenix Labs hanno deciso di lanciare in grande stile il nuovo corposo aggiornamento di Dauntless, il Monster Hunter-like free-to-play che già il mese scorso è riuscito a raggiungere e superare quota 10 milioni di giocatori.

L'update, denominato "Fortunte and Glory" e che viene trattato all'interno del trailer che trovate in apertura, metterà alla dura prova i giocatori, chiamati ad affrontare nuove sfide e ad abbattare Behemoth progressivamente sempre più ostici e feroci nella Island of Trials. Gli utenti più competitivi saranno inoltre lieti di apprendere dell'introduzione di una leaderboard disponibile nell'hub centrale in cui saranno riportati tutti i risultati ottenuti dai giocatori nel corso di queste nuove prove di abilità.

A premiare le vostre gesta in battaglia ci sarà un nuovo NPC, Lady Luck, che vi donerà di volta in volta dei nuovi oggetti cosmetici. Oltre a questo è stato inoltre aggiunto un nuovo Hunt Pass, all'interno del quale troverete nuovi set ispirati allo stile piratesco. In generale, gli sviluppatori hanno assicurato che si tratta dell'aggiornamento più grande di sempre per il suo hunting game.

Lasciandovi alla visione del trailer riportato in cima alla notizia, vi ricordiamo che Dauntless è disponibile ora in formato free-to-play su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se aveste bisogno di qualche consiglio utile, potete consultare la nostra Guida completa di trucchi e strategie per andare a caccia di Behemoth.