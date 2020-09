Dauntless Untamed Wilds: il nuovo update gratis introduce Behemoth e altre attività

Phoenix Labs ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento di Dauntless che prende il nome di Untamed Wilds e che introduce una serie di novità nel free to play per PC e console (PS4, Xbox One e Switch) che strizza l'occhio a Monster Hunter.

L'ultima espansione di Dauntless amplia infatti l'offerta ludica del gioco di caccia, proponendo agli utenti una Modalità Ascesa inedita chiamata l'Ascesa della Terra, la quale permette loro di esplorare Arbourhome: un'isola vergine dove sarà possibile imbattersi in Behemoth mai visti prima. I cacciatori più abili potranno sfidare il mostro di copertina di questa espansione: Agarus, la bestia fungina. Sconfiggere questo nemico sarà un'impresa sicuramente impegnativa, ma ne varrà la pena a causa delle ricompense che se ne possono ricavare, ovvero armi ed altro equipaggiamento leggendario. Nello specifico le armi che si potranno ottenere da Agarus garantiranno ai giocatori un'abilità in grado di rianimare i propri compagni e doneranno un effetto di guarigione automatica nel tempo.

Il nuovo aggiornamento introduce anche un nuovo tipo di battuta di caccia chiamato semplicemente "missione", che combina in una sola attività trama, combattimenti ed esplorazione. Ad accompagnare il lancio di Untamed Wilds, già disponibile, troviamo il nuovo battle pass con 50 livelli e ricompense premium e gratuite.

