Dauntless: la versione console per PS4 e Xbox One esce in Estate

Lo sviluppo delle versioni console di Dauntless per PlayStation 4 e Xbox One richiederà più tempo del previsto, confermano gli stessi autori di Phoenix Labs informandoci che l'ambizioso action ruolistico ispirato a Monster Hunter approderà sulle piattaforme Sony e Microsoft non prima di questa Estate.

Contemporaneamente a questo annuncio, la software house canadese anticipa l'arrivo del terzo Pass Stagionale nella dimensione PC di Dauntless, dimostrando così che il posticipo della versione console non è dovuto a un problema nella fase di sviluppo ma, piuttosto, alla necessità di affinare gli ultimi elementi di gameplay e operare le dovute ottimizzazioni prima dell'effettiva pubblicazione.

Nella sua nuova veste consolara, il progetto continuerà a mantenere la sua impostazione free-to-play e, di conseguenza, potrà essere scaricato gratuitamente da tutti gli appassionati di avventure fantasy incentrate sul multiplayer cooperativo.

Anche dal punto di vista meramente contenutistico, l'edizione PS4 e Xbox One non subirà alcun tipo di modifica e implementerà tutti gli elementi di equipaggiamento, le creature, le modalità di gioco e le meccaniche di combattimento che tratteggiano l'esperienza ludica su PC, ivi comprese le innovazioni che hanno accompagnato ogni aggiornamento gratuito pubblicato dal team di Phoenix Labs.

Una volta conclusi i lavori sulla trasposizione di Dauntless per PlayStation 4 e Xbox One, gli sviluppatori nordamericani promettono di concentrare i loro sforzi sulla versione Nintendo Switch, anche se per quest'ultima occorrerà attendere almeno fino alla fine dell'anno.