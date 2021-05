Dave Bautista ha rifiutato Fast & Furious chiedendo a Universal del film su Gears of War

Non è un mistero che Dave Bautista sia da sempre un accanito fan di Gears of War. Il celebre attore ed ex pluricampione mondiale in WWE da molto tempo invoca l'adattamento cinematografico della serie oggi diretta da The Coalition, dove vorrebbe interpretare la parte del protagonista Marcus Fenix.

Il suo sogno è talmente forte che a un certo punto lo ha addirittura proposto a Universal Pictures durante un colloquio per tutt'altro film. Il colosso cinematografico avrebbe voluto far entrare Bautista nel cast di Fast & Furious, il famoso franchise con protagonista Vin Diesel, ma a quanto pare la conversazione ha preso una piega ben diversa: "Volevano parlarmi di Fast & Furious, e ho detto 'non mi interessa, parliamo invece di Marcus Fenix'". Una risposta che a quanto pare ha fatto storcere il naso a Universal, ma Bautista sottolinea che, pur non pentendosi di quanto affermato, non aveva intenzione di offendere nessuno: "Non volevo abbattere niente e nessuno, semplicemente stavo dicendo che Gears per me è molto più interessante. Non voglio pretendere di essere interessato a qualcosa che per me non lo è, quando invece c'è qualcosa per la quale sono davvero esaltato che voi avete sotto controllo. 'Mi considerereste per la parte?', non credo ci sia nulla di male nel dire ciò".

L'attore ribadisce che non era sua intenzione sminuire nulla, ma voleva semplicemente mettere in chiaro quali erano i suoi effettivi interessi, dicendosi sicuro di poter dare il massimo in un ruolo simile. Sebbene finora non ci siano più state particolari novità, il film di Gears of War è effettivamente in cantiere da anni presso la Universal Pictures, motivo per cui Bautista ha colto la palla al balzo al momento dell'incontro con i produttori della società. Ma chissà se verrà mai davvero scelto per il ruolo di Marcus. Quantomeno Dave Bautista è divenuto un personaggio giocabile in Gears 5, dove è stato proposto come skin alternativa dello stesso Marcus.