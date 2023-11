Dave The Diver candidato miglior Indie ai TGA 2023: giusto o no? Parla Geoff Keighley

Ha creato alcune controversie la candidatura di Dave The Diver come miglior Indie ai The Game Awards 2023 essendo stato pubblicato da Mintrocket, una suddidiaria interna della multinazionale Nexon: ciò dunque non lo renderebbe idoneo per la candidatura ad un simile premio non essendo stato realizzato da una realtà indipendente.

Sulla questione ha dunque provato a far chiarezza Geoff Keighley nel corso di una sessione Q&A in vista dei The Game Awards 2023. Il presentatore ha dunque spiegato che "'indipendente' può avere tanti significati diversi per tante persone, è una sorta di parola con un significato piuttosto ampio. Uno potrebbe discutere su più punti: un gioco è 'indipendente' per il budget con cui è stato sviluppato, dalla provenienza dei finanziamenti o dalle dimensioni del team che l'ha creato? Se il gioco è di piccole dimensioni, allora si può considerare 'indipendente'?".

Keighley prosegue dicendo che "credo ognuno abbia la propria opinione al riguardo, e ci rimandiamo per davvero alla nostra giuria di 120 realtà professioniste del settore che votano per questi premi e che determinano se un prodotto è indipendente o meno". Il giornalista scava ancora più a fondo sul tema: "Per alcune persone Baldur's Gate 3 di Larian Studios è un gioco indipendente. Death Stranding di Kojima Productions, alcuni lo considerano un indie. E sebbene Kojima Productions sia uno studio indipendente, ovviamente è stato finanziato da Sony. Ma se hai un publisher, il tuo gioco è ancora indipendente o no?"

Parlando nello specifico di Dave The Diver, Keighley spiega che è "realizzato da Mintrocket, un gioco piccolo realizzato da una piccola realtà però interna a Nexon, sono dipendenti di Nexon che è un publisher piuttosto grande. E' giiusto discuterne: è un gioco indie o no? E qui si può rispondere in vari modi, che è 'indipendente' nello spirito e che è un gioco piccolo, non so esattamente quanto è grande il budget investito ma probabilmente si tratta di un gioco a basso budget. Ma proviene da una grande realtà, laddove gli altri giochi candidati provengono da studi molto più piccoli. Ma anche un titolo come Dredge è stato pubblicato da Team17, dunque avendo questo publisher si può considerare indie o no?".

Il presentatore a questo punto ammette che si tratta di "una questione davvero complicata da capire e costruirci attorno delle regole, dunque lasciamo che le persone usino il proprio giudizio per essere d'accordo o in disaccordo con le scelte". E conclude: "Il fatto che Dave The Diver sia in quella lista significa che tra tutti i giochi che la giuria ha valutato come indie o presunti tali, è stato tra i cinque migliori usciti quest'anno".

Calcolando il solo 2021, Nexon ha avuto ricavi pari a 1.8 miliardi di dollari, numeri che mettono in evidenza quanto la compagnia sudcoreana sia un colosso dell'industria videoludica. Anche per questo motivo sono partite le discussioni in merito alla presenza di Dave The Diver tra i candidati al miglior Indie per la prossima edizione dei Game Awards. E voi cosa ne pensate? Cosa rende "indipendente" un gioco secondo il vostro parere?