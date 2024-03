Dave The Diver, c'è un mare di novità con l'ultimo update: è stato aggiunto l'italiano!

La produzione videoludica rilasciata dal team di Mintrocket nell'arco degli scorsi mesi è pronto a ricevere diverse novità. Oltre al già annunciato arrivo di Dave The Diver su PlayStation assieme a Godzilla, quest'oggi è stato rilasciato un nuovo update per Dave The Diver su Nintendo Switch. Ma quali sono le migliorie apportate con l'ultima patch?

Come rivelato attraverso le corpose patch notes rilasciate per l'occasione, Dave The Diver ha accolto a braccia aperte la lingua italiana su Switch. Si tratta di un'aggiunta davvero importante per i videogiocatori del nostro Paese. Pronti a scoprire tutti i cambiamenti giunti con la 1.01.598? Ecco una parte delle novità introdotte.

È stata aggiunta la lingua italiana.

Ora è possibile sostituire l'illuminazione degli interni.

Sono state aggiunte nuove opzioni di illuminazione

Le nuove opzioni di illuminazione saranno sbloccate in base alla valutazione di Cooksta.

[Dopo il capitolo 5] È stato aggiunto un nuovo gioco al menu "Gioca" di GYAO! Mini-gioco".

[Dopo il capitolo 7] Apportati miglioramenti a Yawie.

Sono stati aggiunti nuovi schemi e sono stati migliorati quelli esistenti.

È stato implementato un punto di salvataggio a metà battaglia durante la prima fase del combattimento per migliorare l'esperienza, evitando ai giocatori di dover ricominciare dall'inizio.

Migliorata la presentazione generale, la vibrazione del controller e la musica di sottofondo (BGM) per la battaglia con il boss.

Il gioco è stato migliorato garantendo che alcuni elementi dell'interfaccia utente non necessari non venissero visualizzati.

[Capitolo 6] Apportati miglioramenti al boss Helicoprion.

Migliorata la tempistica dei dialoghi durante lo scontro con il boss.

Risolti alcuni aspetti scomodi dei modelli dei boss.

[Dopo il Capitolo 6] Ridotta la salute di alcune specie nell'Area Glaciale.

[Dopo il Capitolo 6] Migliorata la visibilità di alcune specie e alghe nel terreno dell'Area glaciale.

La mini-mappa è stata ottimizzata.

Queste sono solo alcune delle variazioni apportate con l'ultima versione del titolo. Dave The Diver è inarrestabile dopo il raggiungimento delle 3 milioni di copie vendute, ma il bello deve ancora venire.