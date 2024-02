Dave The Diver esplora nuovi mari: in arrivo su PlayStation assieme a Godzilla!

Dopo che Dave The Diver ha raggiunto le 3 milioni di copie vendute rivelandosi un grande successo su PC e Nintendo Switch, l'opera firmata Mintrocket si prepara ad allargare i suoi orizzonti attraverso lo sbarco su PlayStation. E Dave non sarà da solo.

Al PlayStation State of Play del 31 gennaio 2024 non solo è stato confermato che Dave The Diver sbarcherà su PlayStation 5 e PS4 il prossimo aprile, ma a maggio ci sarà spazio anche per uno spettacolare crossover con Godzilla. Per il momento non ci sono più dettagli sull'arrivo dell'iconico lucertolone gigante e su come verrà implementato in ottica gameplay, ma si tratta indubbiamente di una collaborazione che non passa inosservata, pronta a regalare ulteriori sorprese e sfide avvincenti a tutti i fan dello scuba sim di Mintrocket.

Crossover a parte, Dave The Diver su PS5 punta a sfruttare appieno tutte le caratteristiche peculiari del DualSense in modo così da offrire un'esperienza di gioco ancora più immersiva e realistica grazie ai feedback aptici, mentre i grilletti adattivi reagiranno diversamente a seconda dello strumento che stiamo utilizzando.

Non perdetevi infine il riassunto del PlayStation State of Play del 31 gennaio, così da scoprire più a fondo tutto ciò che è stato mostrato durante l'evento Sony.