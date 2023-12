Dave The Diver è un gran successo: vendute oltre 2 milioni di copie nel mondo

Dalla fine di ottobre è arrivato il momento di immergersi nell'avventure di Dave The Diver anche su Nintendo Switch, con un'esperienza di gioco rivelatasi sorprendente sotto vari aspetti. Nel corso di oggi sono giunti interessanti dettagli sul gioco in questione: Dave The Diver ha superato le 2 milioni di copie in tutto il mondo.

Davvero niente male per un progetto videoludico dalla portata minore, soprattutto se si considerano i più recenti avvenimenti: anche a fronte delle lamentele sulla candidatura di Dave The Diver al miglior Indie ai TGA 2023, il gioco ha riscosso un successo alquanto elevato. Nello specifico, però, i dati sulle vendite monitorate sin dal suo esordio sono sopraggiunte tramite il sito ufficiale di Unity, motore di gioco sul quale gira il suddetto titolo.

Dave The Diver ha registrato un picco di oltre 98 mila giocatori attivi in contemporanea su Steam, a cui seguono le 56 mila recensioni estremamente positive (sempre all'interno del medesimo client). Infine, è stato anche al secondo posto dell'elenco di giochi più venduti su Switch alla fine di giugno di quest'anno. Come specificato dagli stessi sviluppatori, parte del merito sarebbe da attribuire allo stesso Engine:

"Abbiamo scelto Unity perché le sue caratteristiche ci hanno permesso di avere autonomia e tempo per sviluppare il gameplay, e per la sua reputazione di solido partner multipiattaforma". Cosa ne pensate del successo di Dave The Diver e dei numeri registrati? Ritenete che siano più che meritati? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.