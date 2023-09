Dave The Diver: è tempo di immergersi in questa avventura anche su Switch

Siete pronti ad immergervi in una nuova avventura su Nintendo Switch? Nel corso del Nintendo Direct di settembre seguito dalla redazione di Everyeye in diretta su Twitch sono giunte diverse informazioni sulle prossime esperienze videoludiche che approderanno sulla console ibrida della Grande N: tra queste troviamo Dave The Diver.

Sviluppato e pubblicato dai ragazzi di Mintrocket, Dave The Diver è un'avventura RPG single-player uscita dal giugno del 2023 su PC. Questa esperienza videoludica prevede l'esplorazione delle profondità marine, vestendo i panni di Dave nella scoperta dei segreti che l'oceano ha in serbo per lui. Accolto in modo più che positivo dalla critica e dal pubblico, Dave The Diver è ora pronto ad uscire su Ninendo Switch.

Come annunciato nel corso dell'evento di metà settembre, il gioco verrà pubblicato il 26 ottobre su Switch. Tuttavia, nel frattempo, i giocatori potranno preordinare il titolo con un anticipo di oltre un mese. Inoltre, sul Nintendo e-Shop è disponibile una nuova demo per tutti gli utenti, rilasciata sin dalla fine della presentazione. Siete pronti a scoprire ciò che di interessante ha da offrire Dave The Diver? Comprerete il titolo sulla console ibrida di Nintendo? Fatecelo sapere qui sotto con un commento nell'apposita sezione. Il 26 ottobre si avvicina sempre di più; manca davvero poco al momento dell'arrivo di Dave The Diver nei lidi di Nintendo.