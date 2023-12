Dave The Diver X Dredge, la collaborazione sta arrivando ed è vicina: novità dai TGA

Siamo giunti a quella che è la grande notte videoludica del 2023: sono iniziati i The Game Awards 2023 ed è tempo di scoprire quali sorprese arriveranno nelle prossime settimane e nei mesi a venire. Però, i fan di alcuni degli titoli indie più importanti dell'anno potranno gioire dai prossimi giorni: è tempo di una collaborazione in Dave The Diver.

Dave The Diver è un gran successo con oltre 2 milioni di copie vendute nel mondo, ma ciò non è stato sufficiente per quanto realizzato da Mintrocket: nella serata dei The Game Awards è stato annunciato Dave The Diver Dredge, l'espansione che promette di unire due grandi avventure. L'esperienza messa a punto dai ragazzi di Black Salt Games e pubblicata da Team17 è pronta ad approdare in Dave The Dive, e l'evento uscirà nei prossimi giorni.

Come specificato sul palco dei TGA, infatti, Dave The Diver Dredge uscirà il 15 dicembre su Nintendo Switch e PC, piattaforme su cui è stata pubblicata l'avventura principale di Mintrocket. Pronti a cimentarvi in questo nuovo viaggio? Mancano pochi giorni alla più che piacevole introduzione, la quale accompagnerà gli utenti fino alla fine dell'anno corrente: il 2024 si prospetta essere un anno interessante, ma è tempo di terminarlo in bellezza con il nuovo evento.