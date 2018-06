David Anfossi si scusa per le (presunte) critiche alle animazioni di The Last of Us 2

Dopo aver visto il nuovo gameplay trailer di The Last of Us Part 2, David Anfossi di Eidos Montreal era intervenuto su Twitter per esprimere i suoi dubbi sull'autenticità delle animazioni messe in mostra da Naughty Dog. Con un dietrofront, Anfossi si è scusato con i fan dello studio americano.

Come potete vedere nei due tweet riportate in calce, l'head of studio di Eidos Montreal era intervenuto su Twitter per dire che, a suo parere, le animazioni mostrate nel video gameplay di The Last of Us Part 2 erano "fake", mettendone quindi in discussione l'autenticità. Le risposte dei fan di Naughty Dog non si sono lasciate attendere, facendo osservare a David Anfossi come la qualità tecnica di quel filmato fosse in linea con le competenze dello studio americano.

Lo studio head di Eidos Montreal ha dunque deciso di fare dietrofront, scusandosi con i fan di The Last of Us per la sua osservazione: "Salve fan di Naughty Dog. Per favore, non siate duri con me, è stata solo una brutta formulazione fatta da una persona che parla francese. Sono sempre stato un grande fan di Uncharted e The Last of Us; li ho giocati con entusiasmo e lo The Last of Us 2 è sulla mia lista. Il lavoro di Naughty Dog è un punto di riferimento per me. Mi scuso per questa situazione...", spiega Anfossi su Twitter.

Ricordiamo che The Last of Us Part 2 è atteso in esclusiva su PlayStation 4, con data di lancio ancora da definire.