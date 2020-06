David Beckham fonda Guild eSports, il nuovo team si dedicherà a Fortnite e FIFA

C'è un nuovo team eSports pronto a competere ad alti livelli: si tratta di Guild eSports, compagnia fondata dall'ex calciatore inglese David Beckham che dopo aver riscosso un grandissimo successo sui campi di tutto il mondo è pronto ora a dedicarsi alle competizioni virtuali, seppur indirettamente.

Guild eSports avrà base a Londra, al momento la squadra si dedicherà principalmente a Fortnite ma sono già in programma anche team per Rocket League e EA Sports FIFA, con l'obiettivo in ogni caso di dedicare tempi e risorse alle produzioni competitive di maggior successo in arrivo nei prossimi mesi.

David Beckham si occuperà in prima persona di reclutare nuovi talenti per Guild eSports e seguirli in un porco di crescita personale e professionale. Beckham afferma di essere rimasto colpito dalla dedizione dei professionisti dell'eSports, non troppo dissimile da quella che ha visto per anni nel mondo del pallone, da qui un nuovo importante stimolo per prendere sotto la sua ala protettiva giovani ragazzi in cerca di consigli per dare sempre il meglio.

Al momento il team Guild eSports non è ancora attivo nelle competizioni e inizierà a partecipare ai tornei dal prossimo autunno, nel management della squadra troviamo anche Carleton Curtis, esecutivo con ruoli di rilievo nella creazione della Overwatch League e della Call of Duty World League, nonchè del progetto Red Bull eSports.