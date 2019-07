David Cage ci spiega peché Detroit Become Human viene spesso rigiocato più volte

Nel corso di una discussione avvenuta durante la nuova edizione di Gamelab (a cui ha partecipato anche l'ormai noto Josef Fares, autore di A Way Out), David Cage, leader di uantic Dream, è tornato a parlare dell'ultima fatica della software house francese: Detroit Become Human.

Dimostratosi un buon successo commerciale per la compagnia di sviluppo ed accolto positivamente dalla critica, Detroit Become Human è riuscito a riportare in alto il nome di Quantic Dream dopo il mezzo passo falso compiuto con Beyond: Two Souls. Il titolo è inoltre riuscito in un intento mai davvero raggiunto dalle precedenti produzioni narrative dello studio: quello di convincere gli utenti a giocare più di una volta l'intera avventura.

Come saprete, sia Heavy Rain che Beyond offrivano già dei diversi esiti finali a seconda delle scelte compiute dal giocatore durante la sua partita. Tuttavia, in pochi si sono lanciati in un secondo o terzo playthrough per scoprire in prima persona i finali alternativi. L'impresa è invece riuscita a Detroit, e la motivazione dietro tale successo ce la spiega direttamente David Cage:

"Ciò che trovo interessante di Detroit è che siamo riusciti a far rigiocare le persone, in modo che potessero vedere tutte le diverse ramificazioni, cosa abbastanza rara in un gioco narrativo. Lo abbiamo raggiunto perché abbiamo mostrato tutte le strade e le varianti della storia".

Quantic Dream ha infatti sinteticamente illustrato tutti i possibili sentieri narrativi dei capitoli del gioco con dei pratici diagrammi (in basso trovate quello relativo alla prima missione). Cage ha spiegato che il suo obiettivo è che almeno il 30% di chi gioca i suoi titoli torni per una seconda partita: si tratta proprio dei numeri ottenuti con Detroit.

Detroit Become Human è disponibile ora su PlayStation 4 e sarà pubblicato anche su PC nel corso dell'autunno (nell'attesa sarà lanciata una demo disponibile su Epic Store).