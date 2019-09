David Gaider, ex di BioWare, presenterà il suo nuovo gioco per Summerfall Studios

David Gaider è una delle menti più brillanti che abbiano mai lavorato in BioWare nonché scrittore principale di uno dei giochi più iconici dello studio come Dragon Age: Origins, oltre ad aver collaborato alla stesura di Dragon Age 2, Star Wars: Knights of the Old Republic, Neverwinter Nights e Baldur's Gate.

Il creativo ha recentemente fondato un proprio studio, il Summerfall Studios, che presenterà il suo primo gioco alla fine di questo mese. Summerfall è guidato congiuntamente dall’amministratore delegato Liam Elser che a sua volta ha partecipato alla stesura di giochi come Baldur’s Gate e Pillars of Eternity. Lo studio, con base in Australia, lavora da più di un anno e ha già assunto un produttore esecutivo, un direttore artistico e altri dipendenti. Secondo un tweet pubblicato sull’account ufficiale di Summerfall Studios, il primo gioco del team verrà svelato entro la fine del mese, in vista del lancio della campagna Kickstarter che partirà il 10 ottobre.

Al momento non si hanno informazioni sulla tipologia e sul genere di gioco che il team ha in serbo. Dalla biografia dell’account Twitter sappiamo che Summerfall si occupa dello sviluppo di “personaggi e giochi narrativi” e che il gioco in sviluppo sarà “un’avventura basata sui personaggi che distruggerà i tuoi sogni e ti strapperà il cuore nel migliore dei modi”. Ovviamente, dati i trascorsi dei due co-fondatori, i toni non stupiscono e il titolo promette di regalare una narrazione di alto livello. Non resta che attendere la prossima settimana per capire cosa bolle nella pentola di Summerfall Studios.

Intanto BioWare, dopo i problemi legati allo sviluppo, sta cercando di salvare Anthem con l’ingresso del titolo nel catalogo EA Access e Origin e cambiando la struttura dei contenuti aggiuntivi.