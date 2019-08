David Hayter chiude definitivamente a Snake in Tekken 7

Nella giornata di ieri ha tenuto banco il caso Solid Snake su Tekken 7. Durante l'EVO 2019 è infatti stato mandato in onda un filmato di presentazione dei nuovi dettagli della Stagione 3 di Tekken 7 e dei relativi lottatori che saranno introdotti.

All'interno del video mostrato durante la manifestazione era presente anche un riferimento a Metal Gear Solid, in particolare una scenetta riguardante Solid Snake che parlava attraverso il codec. Naturalmente i fan sono impazziti pensando che fosse il preludio all'annuncio dell'arrivo del celebre personaggio nel picchiaduro di Bandai Namco.

Purtroppo però le cose non stanno così. Si è trattato di un semplice scherzo degli organizzatori dell'EVO 2019, che hanno anche scagionato la stessa Bandai Namco, che dunque non era a conoscenza del curioso siparietto.

La delusione dei giocatori è stata palese, anche perché la presenza di Snake in Super Smash Bros. Ultimate aveva fatto ben sperare anche i fan di Tekken per un eventuale arrivo del personaggio anche in quest'ultimo picchiaduro, ma una definitiva risposta alla questione l'ha data anche un piuttosto seccato David Hayter, storico doppiatore di Solid Snake.

"EVO, non avete neanche consultato me né Konami. Per favore, non usate la mia voce per promuovere altri giochi. Mai più".

Niente da fare dunque, chi sperava di vedere Snake in Tekken 7 purtroppo non sarà accontentato.