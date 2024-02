David Jaffe commenta lo State of Play: 'Il Game Pass ha messo nei guai Sony'

L'ultimo approfondimento di David Jaffe è interamente dedicato agli annunci dello State of Play: a detta del papà di God of War, dall'evento di Sony emergerebbero i problemi affrontati dal colosso tecnologico giapponese nel fronteggiare la concorrenza rappresentata da Microsoft e da Xbox Game Pass.

Prima di lanciarsi nella sua disamina sui tanti reveal che hanno caratterizzato lo State of Play di fine gennaio, l'ex direttore creativo di Sony Santa Monica si difende dalle accuse mossegli da chi lo considera un 'hater di PlayStation' e invita la community a ragionare sull'aspetto che, secondo lui, merita maggiormente di essere approfondito, ovvero le difficoltà incontrate da Sony nel 'rispondere' al Game Pass.

A tal proposito, Jaffe cita il trailer di Helldivers 2 dallo State of Play: per il creatore di God of War, nessun filmato di approfondimento mostrato fino ad oggi da Sony 'giustifica' i 40 dollari richiesti per acquistare lo sparatutto degli studi Arrowhead, e questo a prescindere dalla bontà delle scene mostrate. Per Jaffe, la relativa 'indifferenza' della community per un titolo come Helldivers 2 sarebbe giustificata proprio dal Game Pass e, nello specifico, dal fatto che "il Game Pass ha abbassato di molto il livello delle pretese di chi desidera giocare 'gratis' un titolo appena lanciato, ma al tempo stesso ha innalzato l'asticella delle richieste di chi, invece, vuole comprare un gioco al day one. Sony sta combattendo una battaglia molto dura con Microsoft".

Sempre riallacciandosi agli annunci dello State of Play, Jaffe ritiene che Stellar Blade possa essere un grande videogioco ma che, in ogni caso, difficilmente lo comprerà al lancio, anche in qui in funzione dell'asticella alzata da Microsoft proponendo al day one su Game Pass titoli altrettanto validi come Lies of P.

Quanto al trailer di Death Stranding 2 dallo State of Play, Jaffe loda la creatività di Kojima ma ritiene che non sia sufficiente a fargli cambiare idea sull'IP: "È un ottimo video, ma non fa nulla per invogliare chi, come me, ha trovato troppo lento il gameplay del primo capitolo. Guardando il trailer di Death Stranding 2, non so perché dovrei nutrire interesse per questo titolo visto che il primo capitolo l'ho finito controvoglia".