David Jaffe: i giochi tripla A si somigliano troppo e rischiano di morire

Nel corso dell'ultima sessione in livestreaming organizzata su YouTube da David Jaffe, il papà di God of War e Twisted Metal ha manifestato la sua preoccupazione per la ripetitività delle esperienze ludiche che, a suo dire, offrirebbero i cosiddetti "tripla A", ossia i giochi più famosi e dal budget multimilionario.

Nel filmato che potete ammirare a inizio articolo, il creatore della serie di God of War ha voluto mettere a confronto il primo capitolo di Uncharted con l'ultimo atto dell'avventura di Nathan Drake per sottolinearne l'oggettiva somiglianza tra le sessioni di gameplay correlate all'arrampicata e, in misura meno prominente, alle meccaniche sparatutto.

Pur affermando di amare la saga di Naughty Dog e di non volerla "prendere di mira" con questo paragone, l'ex capo della divisione gaming di Bartlet Jones si è detto "stanco di fare sempre le stesse cose", facendo rientrare in questo discorso l'intera produzione videoludica "manistream" con titoli tripla A di serie come Gears of War e Far Cry: "sono consapevole del fatto che abbiano migliorato la narrazione, le meccaniche di gioco e le ambientazioni, ma non è abbastanza".

Il video di Jaffe, come prevedibile, ha alimentato un forte dibattito sui social e sui principali forum dedicati all'arte videoludica anche a causa del titolo, non particolarmente felice visti i risultati, scelto da David per questa sessione di livestreaming ("AAA Games Play The Same... and I Hate It!").

La reazione dei lettori ResetEra è stata così veemente (nel momento in cui scriviamo sono ben 443 i commenti pervenuti sul forum) da spingere lo stesso Jaffe a pubblicare un messaggio su Twitter per ampliare il discorso e cercare di smussare i toni di una polemica che, evidentemente, non si aspettava di scatenare con il suo streaming.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di David Jaffe? Riscontrate anche voi una certa somiglianza e ripetitività tra le serie più famose e produzioni tripla A sviluppate dai colossi del settore? Sentitevi pure liberi di condividere con il resto della community di Everyeye.it il vostro giudizio al riguardo.