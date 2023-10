David Jaffe on fire: team Sony arrabbiati per i GaaS, Hulst ha fatto chiudere Japan Studio

Nella nuova puntata del suo podcast, David Jaffe è un fiume in piena e svela numerosi dettagli riguardo l'attuale situazione interna di PlayStation Studios, con molti sviluppatori delusi e arrabbiati per la svolta Live Service intrapresa e fortemente voluta da Jim Ryan.

Come noto, David Jaffe non lavora più da anni con PlayStation dopo aver creato serie come God of War e Twisted Metal, tuttavia possiede ancora molti contatti in Sony e lui stesso afferma che le sue fonti sono proprio interne a PlayStation e dunque affidabili.

Parlando dei team PlayStation Studios, sembra che molti siano piuttosto adirati con la dirigenza, Jim Ryan sarebbe "stato convinto da qualcuno" a puntare sui GaaS e per questo ha messo tutti i principali studi di Sony al lavoro su giochi live, creando scontento sopratutto presso quei team che hanno investito anni di lavoro per raggiungere l'eccellenza nel campo dei giochi cinematografici single player. Una "rivolta" sarebbe poi scoppiata dopo la cancellazione di The Last of Us Multiplayer di Naughty Dog (mai confermata da Sony), scelta che ha creato non poco malumore tra i dipendenti della compagnia.

Jaffe parla poi dell'addio di Connie Booth, sua grande amica e producer di PlayStation da oltre 25 anni, Connie è stata licenziata in tronco e non avrebbe abbandonato Sony di sua spontanea volontà. Sembra inoltre che la dirigenza non le abbia fornito nessun preavviso, licenziandola da un giorno all'altro così come accaduto con Shawn Layden, quest'ultimo secondo Jaffe sarebbe addirittura "stato accompagnato fuori e scortato dopo essere stato invitato ad abbandonare subito il suo ufficio."

La Booth sarebbe stata licenziata per non aver saputo gestire la situazione di Naughty Dog, creando problemi in uno degli studi di punta di PlayStation Studios, Jaffe però non ha conferme a riguardo.

Infine, si parla anche di Hermen Hulst, il quale sarebbe il principale responsabile della chiusura di Sony Japan Studio, dopo la svolta live service di PlayStation, il team giapponese nato nel 1994 è stato ritenuto non idoneo alla nuova filosofia di Sony e dunque è stato smantellato, con l'intenzione di concentrare i team interni in Europa e Nord America, potendo così contare su una rete di studi capaci di creare giochi in linea con i gusti del pubblico internazionale.