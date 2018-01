David Jaffe parla del futuro di Barlet Jones dopo la cancellazione del nuovo progetto

Proprio ieri vi abbiamo parlato della cancellazione del prossimo progetto di David Jaffe , una decisione difficile che ha comportato il licenziamento di molti membri dello studio di sviluppo. Oggi il padre disi è espresso sul futuro di

"In questo momento Barlet Jones è un piccolo team composto da una manciata di persone che passeggiano per l'ufficio con una lampada a gas, chiedendo se c'è un gioco da sviluppare. Se entro un paio di settimane dovessimo riuscire a inventarci qualcosa, allora torneremo a lottare con tutte le nostre forze. In caso contrario ci separeremo da amici e guarderemo avanti per la nostra strada." spiega Jaffe, delineando così l'imminente futuro della compagnia.

Ricordiamo che la cancellazione del nuovo progetto ha comportato il licenziamento di ben 17 membri di Barlet Jones, team che adesso può contare su soli 7 elementi. A questo non possiamo che augurare buona fortuna a David Jaffe e alla piccola software house.