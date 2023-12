David Jaffe scatenato: il papà di God of War insulta un fan e ricorda il suo ruolo in Sony

Che David Jaffe sia una figura un po' controversa che sa sempre come far parlare di sé è un fatto ormai risaputo. Il noto game designer esprime il suo pensiero senza peli sulla lingua generando spesso discussioni: ad esempio a David Jaffe non piace il Kratos dei nuovi God of War e lo ha detto esplicitamente.

Ora l'ex Sony se la prende con un follower, che lo ha provocato su Twitter in seguito ai commenti di David Jaffe a favore della stampa per i leak di Insomniac Games, un grande danno non solo per la software house californiana ma anche per lo stesso colosso nipponico. "La buona notizia è che non sarai mai parte di PlayStation", questa la risposta del follower a quanto pare ignaro tuttavia del fatto che proprio a Jaffe si deve la nascita di celebri serie quali Twisted Metal e soprattutto God of War. Proprio per questo motivo il designer non le ha mandate a dire, insultando pesantemente il fan e ricordandogli del suo ruolo passato all'interno di PlayStation.

"Idiota, su tutta PlayStation è rimasto un segno del mio passaggio. Da franchise che proseguono forti ancora oggi a fantastiche assunzioni di persone che stanno creando i classici di oggi, dall'esistenza di Santa Monica Studios al dare inizio a uno dei primi Action Game davvero cinematografici. Stai zitto", ha replicato scatenato Jaffe.

E in effetti è vero: nonostante le sue opinioni spesso controverse, David Jaffe ha comunque avuto un ruolo non indifferente nell'evoluzione degli odierni PlayStation Studios, che a distanza di anni continuano a deliziare i propri fan con una serie come God of War ancora fortissima agli occhi di critica e pubblico.