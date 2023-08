David Vonderhaar, il designer di numerosi Call of Duty, lascia Treyarch dopo 18 anni

Treyarch è uno dei principali studi di Activision dedicati a Call of Duty, principalmente noto per la serie Black Ops. Dopo 18 anni di collaborazione, il Design Director David Vonderhaar ha deciso di dare le dimissioni per intraprendere nuove avventure professionali.

Il suo lungo post su Linkedin inizia condividendo la notizia con il suo network e ringraziando i suoi colleghi: "Oggi vi comunico che ho lasciato Activision e Treyarch dopo 18 anni incredibili e 8 giochi di Call of Duty. Ai miei colleghi di Treyarch sono immensamente grato per il tempo che abbiamo investito lavorando per migliorare il nostro mestiere, senza mai adagiarci sui successi e chiedendoci sempre come migliorare i nostri progetti e il modo di realizzarli."

Successivamente, mentre Call of Duty Modern Warfare 3 si prepara a cambiare il gameplay, il designer ringrazia anche i fan di CoD, da sempre fedeli al gioco e al suo lavoro: "Grazie alla community di Call of Duty per la passione e l'entusiasmo. Quell'energia ha spesso alimentato la nostra determinazione come studio e individui. Sarò sempre grato per l'opportunità di interagire con tanti di voi direttamente online e di persona. Questa energia sarà sempre una parte enorme di me."

Infine, David Vonderhaar dà un primo accenno a quella che sarà la sua nuova e misteriosa avventura professionale: "Rimango nell'industria dei videogiochi. Lavorerò a un progetto segreto di cui non posso ancora discutere, ma sono entusiasta per questa opportunità unica e rara. Vi aggiornerò il prima possibile."