Davide Garbolino, da COD a Mafia 2: ecco i videogiochi doppiati dalla voce di Ash Ketchum

Continua il nostro viaggio nel mondo dei doppiaggi, stavolta in compagnia di Davide Garbolino: avevate notato che Ash Ketchum, Bugs Bunny e Frodo Baggins hanno la stessa voce?

Gabrolino, come tanti, non si è dedicato solo al mondo dei videogame e anzi appartiene alla cosiddetta "vecchia guardia" che ha iniziato doppiando i cartoni animati e poi è approdata ad altri medium. Tra i primissimi ruoli iconici Johnny in È quasi magia Johnny, Michelangelo in Tartarughe Ninja e Tartarughe Ninja alla riscossa e Nobita in Doraemon. Tra i più recenti e famosi ricordiamo invece Gohan (adulto) nella saga Dragon Ball; Shinichi Kudo, il protagonista di Detective Conan e Robin nelle serie animate The Batman e Batman: Cavaliere della notte. Nelle serie TV indimenticabili sono invece le sue interpretazioni di Abed (Danny Pudi) in Community e "Cookie" (Daniel Curtis Lee) in Ned: Scuola di sopravvivenza.



Anche i doppiaggi videoludici sono quantomai diversificati: da Abu in Hollywood Monsters a Rusty Pete in Ratchet & Clank, finanche a Frodo Baggins in Il Signore degli Anelli: La conquista, i sui ruoli più famosi sono di certo il maldestro Neville Paciock nella serie di videogiochi di Harry Potter e il pungente Bugs Bunny, doppiato in Looney Tunes: Acme Arsenal e in numerose installazioni dei Looney Tunes. Infine, ricordiamo Garbolino per le voci di Marlton Johnson in Call of Duty Black Ops 2; Nunu in League of Legends; Marty in Mafia II; Sasha in Metro 2033; Hugo in Skylanders: Spyro's Adventure; Axel Blaze e Victor Blade nella saga Inazuma Eleven; Egon Stetmann in Starcraft 2 e Zor in Sonic Lost World.

