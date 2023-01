E' davvero Ghost of Tsushima 2 il gioco che si intravede nel nuovo spot di Sony?

Sony potrebbe aver anticipato Ghost of Tsushima 2 mostrando un frammento del gioco nel nuovo spot Live from PS5, che celebra il nuovo restock di PlayStation 5. Ma è davvero Ghost of Tsushima 2 il gioco che si intravede per un secondo oppure no?

Al secondo 43 del video che trovate qui sopra si vede per un fotogramma una sequenza che mostra dei guerrieri in armatura fuggire a cavallo da un villaggio in fiamme. Si tratta di una scena che molti hanno associato al sequel di Ghost of Tsushima anche se è possibile che la clip in questione sia tratta da Ghost of Tsushima Director's Cut, sebbene la maggior parte delle testimonianze pubblicate sui social affermi di non aver mai visto la scena in questione nel primo Ghost of Tsushima.

Così come è assolutamente possibile che la clip non abbia nulla a che fare con il gioco di Sucker Punch, anche se effettivamente le atmosfere e sopratutto i cavalieri sembrano ricordare molto da vicino i guerrieri di Ghost of Tsushima.

Tra gli altri giochi presenti nel trailer citiamo Marvel's Spider-Man 2 in uscita durante l'autunno, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Final Fantasy XVI, Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal e Gran Turismo 7, inoltre il video sembra nascondere un riferimento ad Uncharted 5.