E' davvero il remake di Demon's Souls per PS5 il gioco segreto di Bluepoint?

Bluepoint Games sta da tempo lanciando una serie di Tweet che farebbero pensare all'arrivo di un possibile remake/remaster di Demon's Souls. L'unica certezza è che lo studio sta sviluppando un gioco per PlayStation 5... ma sarà davvero una riedizione dell'opera di Miyazaki?

Il presidente dello studio, Marco Thrush, è stato intervistato da SegmentNext e in questa occasione ha parlato di un progetto "del quale andare molto orgogliosi" e che spingerà Bluepoint verso nuovi orizzonti tecnologici e non solo, rappresentando di fatto la più grande sfida mai affrontata dal team, noto per i lavori di riedizione su giochi come Uncharted The Nathan Drake Collection e Shadow of the Colossus, solamente per citarne due.

Marco non può scendere nei dettagli ma conclude l'intervista affermando che "il reveal avverrà quando Sony penserà che sia il momento giusto per annunciarlo", una dichiarazione che ovviamente conferma il coinvolgimento della compagnia in questa operazione. Sarà davvero Demon's Souls il gioco misterioso del quale ha parlato Thrush? O ci sono magari altre IP di Sony Interactive Entertainment in procinto di tornire su PlayStation 5 con un remake/remaster?

E' probabilmente troppo presto per dirlo e quasi certamente non ne sapremo nulla fino alla prima metà del 2020... che quello di Bluepoint sia destinato a diventare uno dei giochi di lancio di PS5?