Day of the Devs 2023, tutti i giochi annunciati: da Cocoon a Summerhill

Dopo i tantissimi annunci del Guerrilla Collective e della cerimonia di apertura della Summer Game Fest, è giunto il momento di osservare da vicino tutti i giochi presentati al Day of the Devs.

Complessivamente, l'evento dedicato ai team di sviluppo indipendenti ha accolto circa una quindicina di annunci, tra i quali - a sorpresa - ha trovato spazio anche il reveal di una serie animata legata allo sviluppo di Psychonauts 2. Sul fronte videoludico, tra i grandi protagonisti del Day of the Devs possiamo citare Cocoon, ambiziosa avventura firmata dal lead designer di Limbo e Inside. Edito da Annapurna, il promettente puzzle-adventure esordirà nel corso del 2023 su PC e console. Lo show ha riportato all'attenzione del pubblico anche Hyper Light Breaker, con un nuovo gameplay trailer che ha confermato l'imminente debutto dell'adrenalinico action roguelike. Con l'inclusione di una modalità cooperativa, il sequel di Hyper Light Drifter uscirà in Accesso Anticipato nel corso del 2023. Totalmente inaspettato, spazio anche al ritorno sulle scene di Cart Life, che dopo l'ottima accoglienza riservatagli nel 2013 arriva finalmente nella sua versione definitiva.

Buone notizie anche per Viewfinder, puzzle game che sulla scia di opere acclamate come The Witness sfida i giocatori a trovare una nuova prospettiva sul mondo. Accanto alla notizia della pubblicazione di una demo gratis di Viewfinder, l'ultimo trailer ne ha fissato il lancio al prossimo 18 luglio. Si avvicina anche il momento del debutto di Eternights, peculiare fusione tra dating sim, action e survival game. L'opera in stile anime arriverà infatti su PC, PS4 e PS5 nel settembre 2023. Ancora più vicina è la data di lancio di Mars First Logistics, insolito titolo che sfida i giocatori a creare rover meccanizzati per colonizzare Marte: arriverà su PC in Early Access il 22 giugno. Addirittura già disponibile è invece l'Accesso Anticipato di Retro Gadgets, degli italiani Evil Licorice. Nel corso di quest'anno arriverà infine anche Seasalt Chronicles, viaggio post-apocalittico da compiere a bordo di un vascello.

Decisamente più lunga l'attesa per una serie di titoli confermati come in arrivo nel corso del 2024. Tra questi troviamo Beastieball, fusione tra Pokémon-like e sportivo, ideato dagli autori di Chicory: A Colorful Tale. Arrivederci all'anno prossimo anche per il promettente Hauntii, Indie ricco di stile e umorismo che pone i giocatori nei panni di un fantasma in viaggio nell'aldilà. Il 2024 darà il benvenuto anche all'Accesso Anticipato di Helskate, un'avventura arcade a base di skateboard e creature demoniache. Spazio infine al relax con Été, titolo che segue il percorso artistico di un pittore in vacanza in Canada.

Nessuna finestra di lancio per Simpler Times, puzzle game a traino narrativo che ci racconterà la storia di una giovane donna in procinto di lasciare la casa dei genitori, e per Henry Halfhead, puzzle game letteralmente...fuori di testa. Restiamo in attesa di aggiornamenti anche su Summerhill, intrigante Indie descritto come una "favola sulla vita, la morte e il bestiame".