Day of the Tentacle Remastered: Limited Run Games annuncia una ricca Collector's Edition

Se siete fan delle edizioni fisiche di Limited Run Games e apprezzate le vecchie avventure grafiche, è probabile che la Collector's Edition di Day of the Tentacle Remastered faccia proprio al caso vostro.

Il rivenditore online ha di recente annunciato l'arrivo di questa interessante versione fisica del gioco contenente anche una corposa serie di oggetti da collezione.

Ecco di seguito l'elenco degli oggetti inclusi all'interno della confezione:

Copia fisica di Day of the Tentacle Remastered in versione PlayStation 4, Xbox o PC

Colonna sonora ufficiale di Day of the Tentacle Remastered su disco

Poster a doppia faccia di Day of the Tentacle Remastered

Bandiera Tentacle

Scaldino per microonde di Hamster Hand

Vomito finto per fare scherzi

Ne verranno prodotte quantità molto limitate e, come spesso accade in questi casi, tutti i videogiocatori che sono intenzionati ad accaparrarsi una copia di questa edizione del gioco dovranno prepararsi per l'apertura delle prenotazioni: il timer sul sito ufficiale punta al 22 luglio 2022 alle ore 16:00 del fuso orario italiano e ci sarà tempo fino al 4 settembre per piazzare un preorder.

Il costo dell'oggetto è di 84,99 dollari per tutte e tre le versioni (PlayStation 4, Xbox One e PC), ma è possibile anche prenotare la semplice versione fisica del gioco a 34,99 dollari. Va infine precisato che le versioni console del gioco sono perfettamente funzionanti anche sulle macchine di ultima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, tramite retrocompatibilità.

