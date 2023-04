Day one rotto per Star Wars Jedi Survivor, EA e Respawn invitano a non fare spoiler

Mancano ancora diversi giorni al lancio ufficiale di Star Wars Jedi: Survivor, eppure qualcuno è già riuscito a mettere le proprie mani sul gioco. Come se non bastasse, alcuni di essi hanno anche cominciato a condividere filmati e informazioni in rete, rischiando di rovinare la sorpresa a chi sta invece pazientemente attendendo la pubblicazione.

Per un gioco dalla forte componente narrativa come Star Wars Jedi: Survivor, un day one rotto può essere potenzialmente molto dannoso, per questo motivo gli sviluppatori hanno lanciato un appello in rete chiedendo a coloro i quali ci stanno già giocando di non condividere dettagli nei giorni che ancora mancano all'uscita.

"Nessuno spoiler!", hanno scritto i ragazzi di Electronic Arts su Twitter. "Siamo molto più che eccitati al pensiero che questa settimana tutti potranno godersi Star Wars Jedi Survivor. Vi chiediamo di essere corretti nei confronti degli altri e di evitare di condividere spoiler. Ricordate, BD vi sta guardando!". Il messaggio è stato condiviso anche da Pete Stewart, Senior Writer di Respawn che ha contribuito alla stesura della storia che rischia di essere spoilerata prima del tempo, il quale ha aggiunto: "Per favore, amici, non spoilerate il gioco. Abbiamo lavorato duramente per creare qualcosa che ci auguriamo possa sorprendere e meravigliare tutti voi. So che molti ci rimarranno male nel vedere degli spoiler prima dell'uscita del gioco, anche per noi è DAVVERO sconfortante".

Prestate dunque molta attenzione mentre navigate in rete, cercando di evitare i luoghi del web dove è più probabile che appaiano delle anticipazioni. Per fortuna al lancio non manca ancora molto, dal momento che il grande giorno di Star Wars Jedi: Survivor è fissato per venerdì 28 aprile. Prima di allora, alle ore 17:00 di lunedì 26 aprile, vi attende invece la nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor!