Daybreak Games: EverQuest, PlanetSide e DC Universe Online nelle mani di tre nuovi studi

Daybreak Games Company (ex Sony Online Entertainment), la società dietro allo sviluppo di titoli come EverQuest, PlanetSide, DC Universe Online e il battle royale H1Z1, ha annunciato una profonda riorganizzazione in tre differenti studi.

Mentre Daybreak Games subirà un profondo ridimensionamento, mantenendo il ruolo di publisher, lo sviluppo diretto dei franchise e delle nuove proposte passerà in mano ai nuovi studi. Il primo si chiamerà Dimensional Ink Games, diretto da Jack Emmert e avrà sede ad Austin. Lo studio si occuperà principalmente di DC Universe Online e di un altro MMO non ancora annunciato. Darkpaw Games avrà invece sede a San Diego e sarà guidato da Holly Longdale: il focus principale sarà su EverQuest e sulla "prossima evoluzione del franchise". Infine Rogue Planet Games, guidato da Andy Sites, si occuperà del supporto e dello sviluppo del franchise di PlanetSide e del nuovo PlaneSide 3.

Nessuna menzione per il battle royale H1Z1 che sembra finito in una sorta di limbo: Joy Fox, direttore delle comunicazioni, ha confermato che il franchise rimarrà sotto l'ombrello di Daybreak Games e che un'eventuale chiusura del titolo è "ancora in fase di valutazione". L'intento dell'intera operazione è quello di "delegare la responsabilità dei vari franchise agli sviluppatori", riducendo il controllo centrale della stessa Daybreak Games.