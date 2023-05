Daydream Forgotten Sorrow: il pauroso viaggio di Griffin e Birly ha inizio su PC e console

Amate i platform adventure in salsa thrilling come Little Nightmares? Date un'occhiata al video gameplay di Daydream Forgotten Sorrow, la nuova avventura a tinte oscure che il team Frozen Line si appresta a lanciare su PC e console.

Sviluppato in collaborazione con Revenage Games, il titolo cala i patiti del genere nei panni di Griffin, un ragazzino intrappolato in un mondo sconosciuto insieme a Birly, il suo orsacchiotto di peluche. Con l'aiuto del suo inseparabile amico d'infanzia, il giovane Griffin lotterà contro le avversità avventurandosi in ambienti che rappresenteranno in maniera plastica le paure interiori del protagonista.

Nel corso del viaggio, Birly fornirà un prezioso aiuto a Griffin consentendogli di superare ostacoli e puzzle di varia natura. Griffin potrà lanciare il peluche per esplorare aree segrete, affidargli il controllo di complicati meccanismi o chiedergli di introdursi in passaggi angusti; l'orsacchiotto e il ragazzo potranno inoltre unire le proprie forze per spostare oggetti pesanti, evitare trappole e superare sfide impegnative.

Il lancio di Daydream Forgotten Sorrow è previsto per il 24 maggio su PC, con le versioni console attese più avanti nel 2023 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.